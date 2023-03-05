«صحة» تستضيف المؤتمر العالمي للأشعة في العين

المصدر: (العين - وام )

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تستضيف شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) - أكبر شبكة للرعاية الصحية، وإحدى الشركات التابعة لـ«بيورهيلث»، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات - الدورة الـ 12 من مؤتمر «صحة» العالمي لطب الأشعة يومي 4 و5 مارس الجاري في جامعة الإمارات بمدينة العين.

ويركز المؤتمر - الذي يستمر يومين - بشكل أساسي على آخر ما توصل إليه العلم من تطورات وتحديات في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية، ويناقش مجموعة واسعة من الموضوعات ذات النقاط المهمة بما في ذلك التصوير التخصصي للسكتة الدماغية والأشعة التداخلية والتصوير التخصصي للأوعية، والتصوير التخصصي للمرضى النساء، وأشعة الثدي، وأشعة الطوارئ، والتصوير التخصصي لمرضى الحوادث، والأشعة الخاصة لطب الأطفال، وأحدث البروتوكولات المستخدمة، والتصوير الدقيق للمرضى الذكور.

وأكد الدكتور جمال الدين القطيش، رئيس قسم التصوير السريري والأشعة التداخلية في قطاع العين التابع لشركة صحة أن المؤتمر يضم نخبة من المتخصصين في هذا مجال طب الأشعة.

مشيراً إلى أن المؤتمر سيكون تجربة لا مثيل لها في ما يخص البرنامج متعدد التخصصات في التشخيص الإشعاعي، وستنطلق من خلاله سلسلة متنوعة من الفعاليات، إلى جانب إنشاء معرض متميز لأحدث أجهزة التصوير الطبي.

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