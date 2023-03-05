ريم الهاشمي: الإمارات تهدف من «COP28» لإيجاد حلول تخدم العالم

المصدر: أبوظبي - وام

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شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في النسخة الثامنة من منتدى حوار «رايسينا»، الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من دولة الإمارات.

افتتح المنتدى بكلمة من جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، ضيف شرف، وكلمة لناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند.

شراكة

وتأتي مشاركة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية الهند. وعقدت معاليها عدداً من اللقاءات الثنائية، على هامش أعمال المنتدى، مع وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة. وشاركت معاليها في اليوم الثاني بجلسة حوارية بعنوان:

«إقليم الفرص.. من البحر الأبيض المتوسط إلى بحر العرب»، حيث ركزت خلال مداخلتها على توجه دولة الإمارات في بناء شراكات أكثر استدامة وفاعلية مع دول العالم، ورؤيتها في أهمية توظيف التكنولوجيا والعلوم والابتكار لتعزيز هذه الشراكات، التي تهدف إلى منفعة وخدمة البشرية.

تغير المناخ

وأشارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي إلى استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، حيث تهدف دولة الإمارات من خلال الاستضافة إلى التركيز على إيجاد الحلول والابتكارات الجديدة بما يخدم التحديات التي يواجهها العالم ويحقق آمال الشعوب.

شارك في الجلسة الحوارية: بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، وسامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وأوصاف سعيد، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية لجوازات السفر والتأشيرات والشؤون الهندية في الخارج.

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