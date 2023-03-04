ميركاتو يطلق حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا

المصدر: البيان

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في إطار الجهود الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم يد العون والمساعدة، والتخفيف من الأثار الكبيرة التي خلّفها الزلزال على الشعبين التركي والسوري،أطلق ميركاتو و بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة نداء عاجل لإغاثة المتضررين من الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا.

تستمر الحملة في ميركاتو لغاية 21 مارس، فكل تبرع يقوم به اي شخص يمكنه أن يساهم في إنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة للمنكوبين فقد بات الملايين بلا مأوى، وبحاجة ماسّة إلى مواد الإغاثة العاجلة. ما عليكم سوى زيارة ميركاتو والتبرع لفريق المفوضية السامية للأمم المتحدة للمساهمة بالمساعدات المالية لمواطني سوريا وتركيا الذين باتوا من دون مأوى وإمدادات حيوية.

وقالت نسرين بستاني ، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: “ نود أن نساهم بإغاثة ألاف الأسر المنكوبة في تركيا وسوريا المتضررين من الزلزال، هذه المساعدة جزء من واجب ميركاتو الإنساني والأخلاقي تجاه المحتاجين والمتضررين من الكوارث والنكبات

و نعرب عن تضامننا ومساندتنا للمتضررين ونؤكد حرصنا على مد يد العون وتقديم جميع أشكال المساعدة لإغاثة المحتاجين والتخفيف عنهم، والقيام بدورنا الإنساني لدعم الجهود الإنسانية المشتركة في مثل هذا الوقت العصيب. "

زوروا موقع التبرعات الخاص بالمفوضية السامية في ميركاتو في الطابق الأرضي أمام بوتيك باتشي و ساهموا بمد يد العون لإنقاذ حياة الملايين

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