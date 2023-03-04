إنفستوبيا 2023 يناقش الأجندة العالمية للحياد المناخي

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ناقش عدد من المتحدثين من دول مختلفة في جلسة حوارية عنوانها "فرص النمو لاقتصاد منخفض الكربون" ضمن اللقاءات الحوارية في مؤتمر إنفستوبيا السنوي 2023.. التنويع والابتكار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وذلك من أجل مناخ أكثر صحة.

وتولت لييف موستري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "يوروكلير" إدارة هذه الجلسة، وشارك فيها سانجيف غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة "جي إف جي ألاينس"، حيث تناول مسألة تباطؤ التحول إلى الحياد المناخي التام بسبب الأسواق الناشئة سريعة النمو. ويعد التحدي المتمثل في تحقيق هذه الغاية بحلول العام 2050 أحد الموضوعات المهمة جداً التي ستناقش في مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي سينعقد في الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث المشاركون عن التحدّي الرئيسي في التوصل إلى طرق لتنظيف عمليات الإنتاج في عدد من الصناعات، مثل الفولاذ والألمنيوم، مشيرين إلى أنه يتم حالياً ضخ الكثير من الاستثمارات في وقود الهيدروجين، لاسيما في قطاع البناء.

وفي مداخلتها خلال الجلسة، أبرزت ليف موستري أن شركتها "يوروكلير" تعد بمثابة بنية تحتية لسوق مالي تبلغ قيمته 36 تريليون من الأوراق المالية في الدفاتر والمعاملات السنوية التي يزيد حجمها عن كوادريليون يورو، الأمر الذي يربط الأشخاص والشركات التي تحتاج إلى تمويل مع مستثمرين دوليين، وبذلك يمكنهم تسريع الاستثمار الأجنبي المباشر بتكلفة أرخص وتوفير بيانات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لصناديق الاستثمار لدعم الاستثمارات في تلك المجالات.

وأشارت إلى أن "يوروكلير" يمكنها أن تسهم في دورات التمويل التي تساعد على تسريع وتسهيل الانتقال بين الأسواق الغربية والأسواق النامية، وخاصة الإصدار الأخضر، وبطريقة أكثر ثقة وأماناً، مما يساعد في تلبية احتياجات الدول النامية، بما في ذلك الحاجة إلى مبلغ 100 مليار دولار أمريكي لتغطية الخسائر والأضرار لتسريع عملية الانتقال في الأسواق، لاسيما في إفريقيا.

وناقش سانجيف غوبتا التحديات في صناعة الصلب بسبب الانبعاثات الكربونية العالية الصادرة عنها، مشيرا إلى أن الصلب هو أحد أسرع مصادر الانبعاث نمواً. وفي ظل استمرار نمو سكان الهند، سيكون هناك انفجار في الطلب على الصلب، ما يزيد من الانبعاثات العالمية.

وأكد الحاجة إلى تطوير حل لهذه المعضلة، مثل التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي والهيدروجين.

وأعربت ليف موستري وسانجيف غوبتا عن التزامهما بالمساهمة في جهود التخلص التام من الانبعاثات الكربونية من أجل الوصول إلى مستقبل مستدام وركزا أيضاً على الحاجة إلى التمويل الدولي والملكية القانونية لهياكل الاستثمار لحشد الموارد المطلوبة.

وأكدت موستري أهمية هذه الجوانب في المناقشات القادمة على هامش مؤتمر الأطراف “كوب 28”، بينما اقترح غوبتا إنشاء مركز للهيدروجين الأخضر والأيون الأخضر، والاستفادة من المصدر الطبيعي غير المحدود للطاقة الشمسية التي لا تنضب.

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