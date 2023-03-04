الإمارات وإيطاليا تعلنان عن "شراكة استراتيجية"

المصدر: وام

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أعلنت دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي جورجا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، في قصر الشاطئ.

كما أعلن الجانبان، خلال الاجتماع "مشروع إعلان نوايا" بشأن تعزيز التعاون في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب 28" والعمل المناخي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروعات الانتقال في قطاع الطاقة ومبادرات الاستدامة بين "أدنوك" ومجموعة إيني الإيطالية للطاقة. وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال الحد من الانبعاثات والطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون، كما تسهم المذكرة في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتعزيز أمن الطاقة وتسريع النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الكربون.

وتشمل مجالات التعاون، الحد من انبعاثات الكربون، مع التركيز على تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وتعزيز كفاءة الطاقة، والاستثمار المشترك في الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة والنظيفة.

وفي ما يلي نص إعلان الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية:

"إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية إيطاليا؛ ارتكازاً على العلاقة القوية والودية والممتدة التي تربط بين البلدين؛ ومع الأخذ في الاعتبار الأهداف المشتركة والمصالح المتبادلة لكلتا الحكومتين؛ وبمناسبة الزيارة الأولى لمعالي السيدة جيورجيا ميلوني، رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا، إلى دولة الإمارات والتي التقت خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أجرى سموه ورئيسة الوزراء مناقشات وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الدولية واستكشفا سبل زيادة التعاون في مجالات التحول السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي والمناخي والطاقة بين البلدين، مع التأكيد على التزام الحكومتين بتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا على أساس الثقة والتفاهم بين والاحترام المتبادل لتحقيق المنفعة والازدهار للشعبين؛ وإعمالاً لجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وإدراكًا للتقدم المحرز حاليًا في مجال التعاون متعدد الأبعاد والجوانب، فقد اتفق الجانبان على تعزيز الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين تجسيداً لعزمهما المشترك والقوي للتعاون على جميع المستويات. تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا أهداف مشتركة، من بينها تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والازدهار والاستقرار والقيم التقليدية للسلام والتسامح والأخوة البشرية والتعايش المشترك والحوار والانفتاح.. وستمكن هذه الشراكة الاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا من تركيز جهودهما المشتركة نحو توسيع وتعميق آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام الإستراتيجي المشترك، ومن بينها التعاون السياسي والدبلوماسي والدولي والاقتصادي والتجاري، إضافة إلى التعاون في مجال الاستثمار المباشر والشراكات بين القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتنمية المستدامة، والأمن الغذائي والمائي، والتعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والدفاع والتغير المناخي، والطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وأمن وانتقال الطاقة والتعليم والثقافة والتبادلات الشعبية والرياضة وغيرها من المجالات الحيوية".

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