أحمد بن سعيد: محمية دبي الصحراوية تعزز حماية النظام البيئي

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أهمية حماية الطبيعة من أجل أجيال المستقبل، مشيداً سموه بجهود محمية دبي الصحراوية في حماية النظام البيئي الصحراوي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عبر حسابه في «تويتر»: «تعمل محمية دبي الصحراوية على حماية النظام البيئي الصحراوي الهش، والحفاظ عليه كموئل مستدام للأنواع المستوطنة من جميع الأشكال والأحجام، نؤكد في اليوم العالمي للحياة البرية، على أهمية حماية عالمنا الطبيعي وجماله، ليس لأنفسنا فحسب، بل لأجيال المستقبل أيضاً».

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