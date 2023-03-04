مبادرة لتشجيع الترابط المجتمعي في عجمان

المصدر: (عجمان – عصام الدين عوض)

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أكدت منى المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، أن الجمعية أطلقت مبادرة «إلى جاري العزيز مع التحية» تحت شعار (مجتمع مترابط مستدام)، وذلك بهدف تشجيع الترابط المجتمعي، حيث تم تنظيمها في مجالس الأحياء، وفي حدائق الأحياء السكنية، بمشاركة 45 سيدة، إضافة إلى عناصر من إدارة الدفاع المدني وبلدية عجمان.

وقالت: «إن الهدف من المبادرة هو تعزيز مشاركة الأعضاء والأسر في التنمية المجتمعية التي تهدف إلى تقوية العلاقات بين الجيران، من خلال تجمع العضوات والأطفال في الحدائق والمجالس القريبة من سكنهم وإعطائهم الفرصة للتعارف وتبادل الحوارات للخروج بنتائج مثمرة تفيد أفراد المجتمع».

وبينت أن اللقاء الأول تم تنظيمه في حديقة المحبة في منطقة الجرف، حيث شارك أهل الحي السكني في تلك المبادرة، والتي من خلال النقاشات أوصت بالعديد من المقترحات التي تصب في صالح الساكنين في تلك المناطق، وتؤدي إلى تعزيز روابط التواصل فيما بينهم.

وأكدت منى المطروشي أن الجمعية تحرص على إحياء العادات القديمة المتأصلة في الشعب الإماراتي من الكرم والحرص على التواصل مع الجار في أفراحه وأتراحه، وهذا نابع من المنهاج الإسلامي في ديننا الحنيف.

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