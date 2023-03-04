محمد بن زايد: متضامنون مع اليونان في حادث تصادم القطارين

المصدر: أبوظبي - وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة، أمس، قدم خلاله خالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث تصادم القطارين مؤخراً، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع اليونان، حكومة وشعباً في هذا الحادث الأليم.

وأعرب كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمشاعره الطيبة تجاه اليونان وشعبها، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

علاقات

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من أنور إبراهيم رئيس وزراء مملكة ماليزيا الصديقة.

وبحث الجانبان خلال الاتصال مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين الصديقين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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