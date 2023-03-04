«الجندي»: المنتجات الدفاعية مفخرة إماراتية

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 590 لشهر مارس 2023، وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «حصاد آيدكس ونافدكس 2023»، حيث قالت فيها: «إن من أهم النتائج التي أسفرت عنها فعاليات «آيدكس» و«نافدكس» 2023 أنها أكدت التقدم الكبير الذي تشهده الصناعات العسكرية الدفاعية الإماراتية، وقُدرة الشركات والكوادر المواطنة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، وقد تَعرّف العالم خلال هذه الدورة من «آيدكس» و«نافدكس» عن قرب على المنتجات الدفاعية الإماراتية التي أصبحت مبعث فخر لكل إماراتي، خصوصاً بعد الإشادات الدولية العديدة بها».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز