سرور بن محمد ونهيان وسيف بن زايد يحضرون أفراح الشامسي والظاهري

المصدر: العين - وام

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حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بن راشد علي الشامسي بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة محمد بن عبدالله أحمد الظاهري.

وقدم سموهم التهاني للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة وهائنة.

كما حضر الحفل الذي أقيم بمركز العين للمؤتمرات بالخبيصي في مدينة العين، عدد من الشيوخ، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

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