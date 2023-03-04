ابتكار منصة للصحة النفسية تقدم استشارات سرية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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ابتكر سيف بن عبود الذي يعمل في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وطالب الماجستير في الابتكار وإدارة التغيير، منصة «مدينة الصحة النفسية الافتراضية» وهي واحدة من المنصات المتطورة في العالم الرقمي تقدم تجربة جديدة ومتميزة للمستخدمين في عالم الواقع الافتراضي.

وتتميز الفكرة بتصميم فريد ومتطور، حيث إنه تم إنشاء مدينة افتراضيه، تسمى مدينة الصحة النفسية، وتتكون من غرف يمكن للأطباء النفسيين القيام بجلساتهم مع المرضى دون مغادرة منازلهم، ما يوفر لهم الخصوصية والسرية التي يحتاجونها، كما تتضمن الغرف مزايا تقنية مبتكرة، وتتيح المنصة إمكانية عمل الجلسات النفسية عن بُعد بطريقة آمنة وفعالة، وتوفر الغرف الافتراضية إطلالات جميلة مبنية على دراسات لضمان فعالية تلك الجلسات.

فكرة

وأوضح سيف بن عبود أنه صمم الابتكار لمساعدة شريحة كبيرة من المرضى الذي يعانون مشكلات نفسية، ويحجمون عن الذهاب لتلقي العلاج نتيجة لنظرة المجتمع القاصرة حيال المرضى النفسيين، وقال إن هذا التصور جاء وفقاً لنتائج دراسة قام بها فريق بحثي من دولة خليجية، فجاءت المنصة لتغطي هذه الفجوة من خلال تقديم الخدمة افتراضياً، يستشعر من خلالها المريض أنه داخل عيادة، حيث توجد العديد من المؤثرات التي تجعله في انسجام وراحة تامة أثناء الاستشارة..

دراسة

وأفاد أن الدراسة الاستقصائية التي نفذها فريق البحث شارك فيها 377 شخصاً تم اختيارهم عشوائياً، وخلص الاستبيان إلى أن التفكير الخاطئ فيما يتعلق بالاضطرابات النفسية (60.1 %) والخجل (58.9 %) هما أكثر الحواجز شيوعاً وأهميتها التي تمنع الناس من الحصول على مساعدة مقدمي الرعاية الصحية النفسية، مؤكداً في هذا السياق أن توظيف التقنيات الحديثة في مجال الصحة النفسية يلعب دوراً جوهرياً في حصول المحتاجين إلى الدعم النفسي بسرعة وبسرية، آملاً أن يسهم التطبيق في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الأمراض النفسية ورفع سقف وعي المجتمع في هذا الإطار.

يذكر أن جائزة الإمارات تبتكر تترجم جهود مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي للاحتفاء بأكثر المبادرات والمشاريع المبتكرة، حيث تحرص الجائزة على تحفيز عملية الابتكار والإبداع في دولة الإمارات وتكريس ثقافة التفوق وإيجاد البيئة المناسبة لها.

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