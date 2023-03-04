التغير المناخي يتطلب مراجعة أثر القرارات البيئية

المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر تقرير صادر عن القمة العالمية للحكومات 2023 من احتمالية نزوح 700 مليون شخص على مستوى العالم بحلول عام 2030 نتيجة النقص الحاد في المياه.

مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أكثر المناطق جفافاً، حيث تضم 12 دولة من أكثر الدول التي تعاني نقص المياه.

وتوقع التقرير أن يشهد العالم 250 ألف حالة وفاة إضافية كل سنة بين عامي 2023 - 2050 بسبب الأمراض الناتجة عن التغيرات المناخية كالإجهاد الحراري وسوء التغذية وحمى الضنك والملاريا والإسهال، علاوة على تحديد التقرير تكلفة اقتصادية مبدئية وفقاً للبحوث 4 مليارات دولار سنوياً مع احتمال ارتفاع المبلغ مستقبلاً.

وأفاد التقرير أن ارتفاع درجة حرارة الأرض درجة واحدة إضافية، سيهدد العديد من أنواع الكائنات الحية بخطر الانقراض بما يهدد التوازن البيئي وظهور مشكلات بيئية لا حصر لها.

موارد طبيعية

أما القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية فتختلف طرق تحديدها بناء على السياق، والرؤية النظرية وطرق فهم الغموض والتعقيد المحيط بها، وأشار التقرير إلى أن عدداً من الباحثين حاولوا تحديد القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية في عام 1997 وحددوا 17 فئة للنظم البيئية تشمل تنظيم الغاز الطبيعي، والموارد المائية، والتلقيح، ومعالجة النفايات، وإعادة الإنتاج، وإنتاج الغذاء.

وقدروا قيمة المحيط الحيوي بأكمله بمتوسط 33 تريليون دولار في السنة، وفي عام 2011 قدرت قيمة الأرض بمليار دولار، أما في عام 2022، فتشير التقديرات إلى أن كل دولار يستثمر في استعادة الأرض المتدهورة يدر عائدات تتراوح بين 7 - 10 دولارات، وتعزى تلك العائدات إلى توفير فرص العمل والتقاط الكربون.

جهود عالمية

وأشار التقرير إلى توسع سوق التقاط الكربون وتخزينه في الآونة الأخيرة، وتتم أغلب أنشطة هذا السوق في أمريكا الشمالية.

حيث يجمع أكثر من 45 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، خصوصاً من مصانع معالجة الغاز الطبيعي، وقد قدرت قيمة سوق التقاط الكربون وتخزينه بأكثر من 3 - 4 مليارات دولار في عام 2021.

ومن المتوقع أن ينمو إلى 55 مليار دولار سنوياً في العام الجاري، على أن يكون هذا النمو مدفوعاً بالجهود العالمية لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة والمبادرات الحكومية وغير الحكومية المرتبطة بها.

تقنيات حديثة

وتوفر تقنيات إنترنت الأشياء الكثير من الحلول الواعدة فيما يتعلق بالبيئة وإمكانية ربط التقنيات الحديثة بدليل رقمي يشمل بيانات كوكب الأرض، وقد تم اعتماد هذه التقنية بالفعل لرصد الثروة الحيوانية وجودة المياه في أحواض الأسماك ومراقبة الامتثال البيئي.

حيث نما حجم الاتصال بإنترنت الأشياء على الصعيد العاملي بنسبة 8 % في عام 2021 ليصل إلى 12 مليار نقطة اتصال، ومن المتوقع أن يصل عدد الأجهزة النشطة المتصلة بإنترنت الأشياء إلى 27 مليار جهاز بحلول عام 2050.

الذكاء الآلي

ويرى التقرير بناء على ما سبق إمكانية إنشاء نماذج تنبئية دقيقة معتمدة على الذكاء الآلي المتقدم وإمكانية إنشاء دليل رقمي شامل يتضمن مختلف البيانات المتعلقة بالأرض، ويرسم صورة أوضح لتأثير قراراتنا على البيئة.

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