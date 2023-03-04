10129 جهة مسجلة في «هيئة المعاشات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت إحصائيات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن شهر يناير 2023 عن ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى «10129» جهة مقارنة بنحو «7.185» جهة عمل خلال يناير من عام 2022، فيما ارتفع عدد المشتركين إلى «97.941» مشتركاً، مقارنة بنحو «86.982» مشتركاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اجتماع المجلس الثاني لعام 2023 الذي عقد أول من أمس في مقر الهيئة بأبوظبي، بحضور أعضاء المجلس.

وشرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق وعلى جدول متابعة الإدارة للقرارات والتوصيات المنبثقة عنه، كما اعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من لجانه المتفرعة عنه، وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت لجنة الاستثمار ولجنة التدقيق الداخلي والمخاطر.

واطلع المجلس على مستجدات برنامج التحول الرقمي، وناقش التقرير المالي لشهر يناير 2023، كما اعتمد إجراءات العمل في قطاع المعاشات، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصائيات يناير 2023 نحو «18.997» متقاعداً مقارنة بنحو «16.864» متقاعداً خلال يناير من عام 2022، كما بلغ عدد المستحقين «8.414» مستحقاً، مقارنة بنحو «7.912» مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى النفقات التأمينية فقد بلغت قيمتها «392.920.347» درهماً خلال يناير 2023، مقارنة بنحو «342.360.481» درهماً خلال يناير 2022.

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