تبادل خبرات بين «القيادة والأركان المشتركة» وشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار وفد من كلية القيادة والأركان المشتركة في وزارة الدفاع، برئاسة العميد ركن سعيد سالمين العلوي قائد كلية القيادة والأركان المشتركة، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وكان في استقبال الوفد المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة بشرطة أبوظبي.

وأكد مدير إدارة الدوريات الخاصة اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الدفاع في التأهيل والتدريب و إشراك المنتسبين بدورات القيادات التي تنفذها كلية القيادة والأركان المشتركة وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية، وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المرتبطة بمجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بهدف تنمية المهارات العلمية والمعرفية لدى منتسبي دورة القيادة والأركان المنعقدة حالياً.

واطلع الوفد على إمكانيات شرطة أبوظبي في مجال عمليات الأمن الداخلي بقطاعي الأمن الجنائي والمهام الخاصة وأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة المُستخدمة واستمع لشرح عن الهيكل التنظيمي لشرطة أبوظبي، وما تضمه من إدارات وأقسام.

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