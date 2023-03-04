شقيقان يعملان «ضابطاً ليوم واحد»

المصدر: دبي - البيان

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حققت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وإدارة التفتيش الأمني K9، وشركة هاملز للألعاب، رغبة عائلة الطفلين سلطان ومكتوم أحمد حسن محمد، بالعمل بمهام ضابط شرطة لمدة يوم عمل، فوفرت لهما زي ضابط شرطة، ومكنتهما من أداء مهام الضابط الميدانية.

واصطحبت شرطة دبي الطفلين في جولة بالدوريات الأمنية السياحية، إلى جانب زيارة نادي ضباط شرطة دبي، والاطلاع على محتوياته وخدماته، ومشاهدة عرض للكلاب البوليسية.وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن تحقيق أمنية الطفلين، يأتي ضمن برنامج «إسعاد طفل»، والهادف إلى تحقيق أمنية الأطفال في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، مشيراً إلى أن شرطة دبي لا تتوانى عن تلبية أو تحقيق الطلبات في إطار رسالتها لنشر السعادة وتعزيز الثقة بالأجهزة الشرطية، والتي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً، إلى جانب دورها في المجال الأمني.

بدوره، أكد الرائد علي يوسف آل علي، رئيس قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن تولي الطفلين لمهام ضابط شرطة، جاء استجابة لطلب عائلتهما التي وجهت رسالة إلى البريد الإلكتروني لشرطة دبي.

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