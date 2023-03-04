«بحوث كهرباء ومياه دبي» يسجل براءة اختراعه الثامنة

المصدر: دبي - البيان

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سجل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي براءة اختراعه الثامنة عن جهاز لتحديد المواقع ومسح المناطق الجغرافية، بالاعتماد على بيانات يقوم الجهاز بجمعها من الموقع باستخدام حساسات متطورة، ومن ثم يعمل على معالجتها بتقنية المعالجة الحركية في الوقت الحقيقي. ويعمل الجهاز إلى جانب نظام ذكي طوره المركز لقراءة الإحداثيات خلال ثوانٍ معدودة باستخدام تطبيق ذكي، على تعزيز دقة تحديد موقع الكابلات الأرضية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، إلى جانب تقليل الأيدي العاملة والمحافظة على الأصول.

تعزيز العمليات

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن براءات الاختراع التي يسجلها المركز وأوراقه البحثية تعزز مكانة المركز بوصفه منصة عالمية توفر حلولاً وتقنيات مبتكرة لتعزيز العمليات التشغيلية والخدماتية لمختلف قطاعات المؤسسات الخدماتية حول العالم، بما يضمن استمرارية ريادة الهيئة عالمياً، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للبحوث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة والمياه، وبناء القدرات في هذه القطاعات.

وقال معاليه: عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحرص على تطوير المواهب وتوفير بيئة تفاعلية وإيجابية، تشجع على إطلاق طاقات الموظفين، وتساعد الباحثين على الابتكار والإبداع، وتقديم المزيد من المنشورات العلمية والابتكارات، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف إلى أن تكون الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً في العالم؛ واستراتيجية دبي للابتكار الهادفة لجعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم. ويسهم مركز البحوث والتطوير ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في إثراء المجتمع العلمي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم من خلال نشر المعارف وتطوير مواهب الباحثين الإماراتيين وقدراتهم.

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة إن مركز البحوث والتطوير يتبع نهجاً يرتكز على رفع كفاءة عمل الهيئة وتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين عن طريق تطوير أحدث التقنيات والحلول المستدامة للطاقة والمياه وإجراء البحوث التطبيقية. ونشر المركز منذ إطلاقه 134 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكمة.

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