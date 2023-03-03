رئيس الدولة: اتفاقية الشراكة مع تركيا خطوة نوعية في علاقات البلدين

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدين.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "شهدتُ والرئيس رجب طيب أردوغان خلال اتصال مرئي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا.. خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدين.. نسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعود بالخير والازدهار على الجميع."

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