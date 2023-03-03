2.2 مليار درهم حجم صفقات اليوم الأخير لمعرض "دبي ديرما 2023"

المصدر: وام

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اختتم معرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2023" أعمال دورته الثانية والعشرين اليوم بمركز دبي التجاري العالمي، حيث بلغت قيمة الصفقات 2.2 مليار درهم.

وتمثل صفقات العام الحالي دليلاً واضحاً على الأهمية الكبرى التي يحظى بها قطاع التجميل والعناية بالجلد والبشرة في العالم، كما أنها ساهمت في ترسيخ مكانة إمارة دبي العالمية كونها حاضنة أساسية لملتقيات القطاع الطبي حيث توفر مساحة لإجراء اللقاءات وتبادل الخبرات العلمية وعقد الصفقات التي تدعم بدورها مجمل الحركة الاقتصادية العالمية.

وقال الدكتور إبراهيم كلداري رئيس مؤتمر دبي ديرما، ان مؤتمر ومعرض دبي ديرما يعد مؤسسة تعليمية وفرصة توجيهية للأطباء حديثي التخرج، لتدريبهم ولزيادة كفاءاتهم الطبية والتجميلية، مشيراً إلى التطور الملحوظ الذي قدمته التكنولوجيا لقطاع الجلدية وأثره الإيجابي الذي أتاح معالجة المرضى بأقل نسب من الخطورة وساهم في تشجيع المرضى على الخضوع للعلاج.

وجمع مؤتمر ومعرض دبي ديرما 2023 أبرز المتخصصين في الأمراض الجلدية وروّاد القطاع، ويعد الحدث الأكبر المعني بالأمراض الجلدية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة شبه القارة الهندية، حيث تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تركيزها على تعزيز قطاع الرعاية الصحية وفق أجندتها الاقتصادية، وذلك من خلال العمل على ترسيخ مكانتها كوجهة دولية رائدة في الرعاية الصحية تستقطب مختلف قطاعات الأعمال.

بدوره، بيـن السفير الدكتور عبدالسلام المدني الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دبي ديرما ورئيس اندكس القابضة، أن المعرض حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الـ 22 الماضية، حيث تجاوز الأرقام القياسية مسجلاً قيمة 2.2 مليار درهم من الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مما يؤكد أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات لتعزيز الصناعة، في إطار المساهمة في أجندة دبي الاقتصادية "دي 33" الرامية إلى تعزيز مكانة دبي على خارطة التجارة والاستثمارات العالمية.

وزار دبي ديرما 2023 أكثر من 24,000 زائر ومشارك من 114 دولة، وقامت أكثر من 480 شركة إقليمية وعالمية بعرض منتجاتها وأكثر من 1440 علامة تجارية دولية.

كما تضمن المؤتمر أجنحة مخصصة لدول مشاركة من كوريا وفرنسا وإيطاليا، حيث استعرضو أحدث منتجاتهم في مجال العناية بالبشرة.

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