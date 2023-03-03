حمدان بن محمد يبارك لسلطان النيادي وصوله لمحطة الفضاء الدولية

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بمناسبة وصوله اليوم إلى محطة الفضاء الدولية، مؤكداً سموه التطلع إلى تسجيل إنجاز جديد يحمل طموح زايد.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «مبروك الوصول سلطان، ونحمد الله على سلامتك».

وأضاف سموه: «كل الإمارات والعرب يقفون معك مع بداية مهمتك من داخل محطة الفضاء الدولية، كنا نعد الثواني ونحن نتطلع لتسجيل إنجاز جديد يحمل طموح زايد».

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