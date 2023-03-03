الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

وحركة الرياح: شمالية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 01:42، والجزر الأول عند الساعة 18:37.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:18، والمد الثاني عند الساعة 08:17، والجزر الأول عند الساعة 14:30، والجزر الثاني عند الساعة 03:17.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 24 95 45

دبي 32 22 90 30

الشارقة 32 18 95 35

عجمان 33 19 95 40

أم القيوين 32 16 95 40

رأس الخيمة 33 16 95 40

الفجيرة 25 17 90 55

العـين 32 18 85 25

ليوا 31 16 95 30

الرويس 31 16 85 30

السلع 30 17 85 30

دلـمـا 29 22 85 50

طنب الكبرى 30 21 80 40

طنب الصغرى 30 21 85 35

أبو موسى 30 21 85 35.

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