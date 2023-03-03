طيران الإمارات والخطوط الجوية الفلبينية PAL توقعان اتفاقية إنترلاين

المصدر: البيان

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وقعت طيران الإمارات والخطوط الجوية الفلبينية PAL اتفاقية إنترلاين لتعزيز الاتصال لمسافري كلتا الناقلتين إلى نقاط جديدة على شبكتيهما عبر مانيلا ودبي باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة.

وتتيح شراكة الإنترلاين، التي أصبحت الآن سارية المفعول، لركاب طيران الإمارات الوصول إلى 19 وجهة في الفلبين تديرها الخطوط الجوية الفلبينية، بما في ذلك سيبو وكاجايان دي أورو وباكولود وكوتاباتو ودافاو وإيلويلو وكاليبو وغيرها، بالإضافة إلى اثنتين من النقاط الإقليمية الآسيوية عبر مانيلا. ويستفيد ركاب الخطوط الفلبينية أيضًا من الوصول إلى شبكة طيران الإمارات العالمية والاتصال بسلاسة مع 21 مدينة تخدمها طيران الإمارات في أوروبا، مثل لندن وروما وفرانكفورت وبرشلونة وباريس، وفي الشرق الأوسط مثل الكويت وجدة ونقاط أخرى في أفريقيا.

ويمكن حجز خطط السفر على emirates.com وphilippineairlines.com وتطبيقات طيران الإمارات وPAL للهواتف المحمولة أو عبر وكلاء السفر عبر الإنترنت والوكلاء المعتمدين.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "الفلبين واحدة من أسواقنا القوية، ويسعدنا توقيع اتفاقية إنترلاين مع الناقلة الوطنية لتلك الدولة. وسوف تساعد هذه الشراكة مع الخطوط الفلبينية في فتح مسارات جديدة للتجارة والسياحة من شأنها دفع المزيد من الحركة، وتوسيع تواجد طيران الإمارات في شرق آسيا. ونحن نتطلع إلى خدمة عملاء الخطوط الفلبينية بخيارات سفر إضافية إلى وجهات طيران الإمارات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والأميركتين، وتوسيع تعاوننا مع خطط تشمل نقاطاً إضافية عبر سيبو في الأشهر المقبلة".

من جانبه، قال نائب رئيس الخطوط الفلبينية للمبيعات بود بريتانيكو: "يسعدنا الشروع في هذه الشراكة الجديدة مع طيران الإمارات وتوسيع الخيارات المتاحة لركابنا، الذين أصبح وصولهم الآن أكثر سهولة إلى مزيد من الوجهات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا عبر رحلاتنا إلى دبي. نحن حريصون على توسيع نطاق وصولنا إلى الأسواق الدولية المختلفة والوجهات المزدهرة والمساعدة في تحفيز السفر التجاري والسياحي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أفضل للفلبينيين الذين يعيشون ويعملون في الخارج".

وكانت طيران الإمارات قد بدأت عملياتها لأول مرة في مانيلا عام 1990، ووسعت شبكتها منذ ذلك الحين لتشمل سيبو وكلارك، حيث تخدم الفلبين حالياً بِـ 25 رحلة أسبوعياً إلى البوابات الثلاث.

وتشغل طيران الإمارات إلى مانيلا وسيبو وكلارك طائراتها الحديثة البوينج 777-300ER في مزيج من الثلاث درجات والدرجتين. ويتوفر للمسافرين على طائرات البوينج ذات الثلاث درجات 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى و42 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة الأعمال و310 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية. وتوفر طائرات البوينج 777 ذات الدرجتين للركاب 42 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة الأعمال و386 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية. ويستمتع المسافرون إلى الفلبين ومنها في جميع الدرجات بخدمات ومنتجات طيران الإمارات الحائزة جوائز على الأرض وفي الأجواء، مع أطباق مستوحاة من المنطقة ومشروبات فاخرة، بالإضافة إلى نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يوفر 5000 قناة عند الطلب تعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية ومكتبة موسيقية واسعة بأكثر من 40 لغة، عدا عن الألعاب والكتب الصوتية والبودكاست.

ومع اتفاقية الإنترلاين مع الخطوط الجوية الفلبينية، يصل عدد شركاء طيران الإمارات التجاريين إلى 27 ناقلة جوية في مختلف مناطق العالم، ما يمكنها من الاستجابة بمرونة لقطاع السفر الديناميكي، وتلبية متطلبات السفر الجوي المتطورة باستمرار لعملائها.

والخطوط الجوية الفلبينية هي الناقل الوطني للفلبين وهي أول شركة طيران تجارية في آسيا وستحتفل بعيدها الثاني والثمانين في مارس الجاري. ويعمل أسطول الناقلة المكون من طائرات البوينج 777 والإيرباص A350 /A330 /A320 /A321 وDe Havilland DHC-8-400 من مانيلا وسيبو وكلارك ودافاو إلى 32 وجهة في الفلبين و37 وجهة في آسيا وأميركا الشمالية وأستراليا والشرق الأوسط. معلومات أوفى على www.philippineairlines.com

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