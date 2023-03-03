قرقاش: سلطان النيادي مثال حي على الاستثمار الناجح للإمارات في مواطنيها

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن سلطان النيادي مثال حي على الاستثمار الناجح للإمارات في مواطنيها.

وقال معاليه: فخورون بما يحققه برنامج الإمارات للفضاء من إنجازات وطنية وعربية بامتياز، فعندما يكون الطموح والعمل الجاد ثقافة راسخة تصبح الرؤية لا حدود لها.

وأضاف معاليه: رائد الفضاء سلطان النيادي مثال حي على الاستثمار الناجح للإمارات في مواطنيها وثقتها الكبيرة في قدراتهم وفي العلم كرافعة للنهضة و التنمية.

ووصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة لمدة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية مع كل من ستيفن بوين ووارين هوبرغ من وكالة «ناسا» ورائد الفضاء الروسي اندريه فيدييف.

ونجحت المركبة الفضائية "سبيس إكس دراجون انديفور" التي تحمل طاقم مهمة"سبيس إكس كرو 6" في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية اليوم الجمعة في تمام 10.45 صباحاً، وذلك بعد نحو 24 ساعة من الانطلاق الناجح للصاروخ "فالكون 9"، من المنصة رقم"39A " من مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا.

ورحب طاقم محطة الفضاء الدولية بفريق المهمة وهم داخل المركبة بعد الالتحام، وذلك من خلال اتصال صوتي فيما حظي النيادي بترحيب خاص باللغة العربية بعبارة (أهلًا وسهلا)، بينما وبعد نحو ساعتين من الانتظار لدخول المحطة بتمام الساعة 12.48 بالتوقيت المحلي، تم استقبالهم رسميًا واحدًا تلو الآخر بعد ان استبدل " كرو 6" بدلات الفضاء ببدلات الإقامة داخل المحطة والانتهاء من معادلة بيئتي الضغط بين المركبة والمحطة.

‎ ويضم فريق المهمة سلطان النيادي، اختصاصي المهمة، إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين، قائد المهمة، من "ناسا"، ووارين هوبيرغ، قائد المركبة، "ناسا"، وأندري فيدياييف، اختصاصي مهمة روسكوزموس الروسية، حيث تم تحضير كافة التجهيزات المسبقة، والخاصة باستقبالهم وبدء انضمامهم لفريق المحطة، ومن ثمّ بدء العمل لاحقاً على تنفيذ جدول المهام الموكلة للفريق.

‎ويتواجد حالياً طاقم «البعثة 68» (كرو5) على متن محطة الفضاء الدولية، حيث سيقوم بتدريب طاقم المهمة “كرو 6" على كيفية إدارة أقسام المحطة قبل مغادرتها بعد أيام قليلة، ويتكون الطاقم من رواد الفضاء الأمريكيين من وكالة ناسا وهم: فرنسيسكو روبيو، وجوش كاسادا ونيكول مان، بالإضافة إلى رائد الفضاء كويتشي واكاتا، من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، ورواد فضاء من وكالة روسكوزموس، وهم: دميتري بيتلين، سيرجي بروكوبييف وآنا كيكينا.

‎رحلة ناجحة

‎وبدأت المركبة الفضائية رحلتها بعد الانفصال الناجح عن الصاروخ أمس، لتبدأ مسارها نحو وجهتها بسرعة تقارب 17500 ميل في الساعة، وبمجرد الوصول إلى مدار الأرض، بدأ طاقم مراقبة المهمة في هوثورن بكاليفورنيا، سلسلة من المناورات الآلية التي وجهت المركبة "إنديفور"، حتى تكتمل عملية الالتحام، ومن ثم فتح باب "هارموني"، وهو وحدة التحام المركبات بالمحطة، فيما من جهتها تم تصميم المركبة الفضائية للرسو بشكل مستقل وآلي، ولكن يمكن للطاقم أن يتولى القيادة إذا لزم الأمر.

ووجه سلطان النيادي بعد انطلاق الصاروخ فالكون 9 ، و فور دخوله مجال انعدام الجاذبية حول مدار الأرض، رسالة بـ"اللغة العربية" من داخل المركبة الفضائية "سبيس إكس دراجون انديفور"، شكر في بدايتها والده ووالدته وعائلته والقيادة الرشيدة، التي وفرت كل الدعم لبرنامج الفضاء الإماراتي، بالإضافة إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، ووكالات الفضاء العالمية والمؤسسات البحثية، التي دربته خلال الفترة الماضية والجهود الكبيرة التي توفيرها له ولطاقم المهمة.

‎وخصصت محطة الفضاء الدولية إحداثين للاقتراب منها وإعطاء الموافقة للدخول، ومن ثمّ بدء التحام المركبة "سبيس إكس دراجون انديفور" حيث جاءت الإحداثية الأولى بمسافة 220 متراً، فيما تلتها الإحداثية الثانية المخصصة للالتحام، ووصلت مسافتها 20 متراً، فيما سبقت هذه المرحلة بدء محركات الدفع على متن المركبة الفضائية عمليات الاشتعال بهدف الاقتراب من المحطة الدولية.

‎وتابع فريق مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال مركز التحكم بالمهمات الفضائية، تحضيرات التحام المركبة التي تحمل طاقم المهمة، حيث أن هناك دوراً رئيسياً يقوم به فريق المراقبة الأرضية في غرفة التحكم بمهمة "طموح زايد.. المهمة الثانية"، والذي تركز بمتابعة كل تفاصيل الرحلة نحو المحطة الفضائية الدولية، والتي استمرت نحو 24 ساعة، وصولاً لإنهاء عملية الالتحام معها بنجاح، فيما يتم ذلك بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لتوفير متابعة لحظية للمهمة.

‎من جهة أخرى بينت لقطات البث المباشر لرحلة "سبيس إكس دراجون انديفور" والتي تم التقاطها من محطة الفضاء الدولية لاقتراب المركبة لها، بعض المشاهد التي تظهر به المركبة في الفضاء، وفي خلفيتها بدت واضحة المعالم الجغرافية لدولة الامارات العربية المتحدة من الفضاء.

وقال النيادي في كلمته لدى استقباله بمحطة الفضاء الدولية، إن الامارات خطت خطوات كبيرة في سبيل استكشاف الفضاء واستشراف علومه، مقدمًا شكره لقيادة الدولة الرشيدة الذين منحوه الثقة للقيام بهذه المهمة التاريخية.

وأكد أن وجوده ضمن طاقم المحطة الدولية أمر يسعده كثيرًا، خاصة أن الهدف هو القيام بأبحاث لخدمة وتطور البشرية، فيما تمنى التوفيق لطاقم المهمة خلال الفترة المقبلة من العمل والتجارب الذين سيقومون بها.

وانطلق النيادي على متن مركبة الإطلاق سبيس إكس، التي تتكون من صاروخ فالكون 9 تعلوه كبسولة "كرو دراجون" تعمل بشكل مستقل تسمى إنديفور، يوم أمس الخميس في الساعة 12:34 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0534 بتوقيت جرينتش) من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

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