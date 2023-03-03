"ديوا" تسجل براءة اختراع لجهاز مبتكر لتحديد المواقع بدقة عالية

المصدر: وام

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سجل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي “ ديوا ” براءة اختراع جهاز لتحديد المواقع ومسح المناطق الجغرافية، بالاعتماد على بيانات يقوم الجهاز بجمعها من الموقع باستخدام حساسات متطورة، ومن ثم يعمل على معالجتها بتقنية المعالجة الحركية في الوقت الحقيقي.

ويعمل الجهاز إلى جانب نظام ذكي طوره المركز لقراءة الإحداثيات خلال ثوانٍ معدودة باستخدام تطبيق ذكي، على تعزيز دقة تحديد موقع الكابلات الأرضية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، إلى جانب تقليل الأيدي العاملة والمحافظة على الأصول.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن براءات الاختراع التي يسجلها المركز وأوراقه البحثية تعزز مكانة المركز بوصفه منصة عالمية توفر حلولاً وتقنيات مبتكرة لتعزيز العمليات التشغيلية والخدماتية لمختلف قطاعات المؤسسات الخدماتية حول العالم، بما يضمن استمرارية ريادة الهيئة عالمياً، وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للبحوث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة والمياه، وبناء القدرات في هذه القطاعات.

من جهته، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة إن مركز البحوث والتطوير يعتمد نهجاً يرتكز على رفع كفاءة عمل الهيئة وتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين عن طريق تطوير أحدث التقنيات والحلول المستدامة للطاقة والمياه وإجراء البحوث التطبيقية، مشيرا إلى أن المركز نشر منذ إطلاقه 134 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكّمة، ويضم المركز 48 باحثاً وباحثة من بينهم 31 من حملة الدكتوراة والماجستير.

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