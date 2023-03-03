سلطان النيادي على متن مركبة دراجون يمر فوق الإمارات: شعور لايوصف

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصف رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وهو على متن مركبة دراجونأثناء مروره من فوق دولة الإمارات بينما تتجه المركبة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية بأنه شعور لايوصف.

تقترب مركبة دراجون التي تحمل طاقم Crew-6 للالتحام بمحطة الفضاء الدولية بشكل كامل.

وكانت المهمة الثانية لدولة الإمارات لإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية، انطلقت، من المجمع رقم 39A بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، بمركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تم الإطلاق أمس الخميس عند الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت الإمارات.

ويصل طاقم «سبيس إكس كرو 6» إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الجمعة في تمام 10:17 صباحاً، وذلك بحسب وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، بعد الانطلاق الناجح للصاروخ «فالكون 9»، حيث انفصلت المركبة الفضائية «سبيس إكس دراجون انديفور»، لتبدأ مسارها نحو وجهتها المحطة الفضائية الدولية بسرعة تقارب 17500 ميل في الساعة.

شعور لا يوصف..



رائد الفضاء سلطان النيادي على متن مركبة دراجون يمر فوق دولة الإمارات بينما تتجه المركبة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.@Astro_Alneyadi #طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب pic.twitter.com/vH9wQm1xr8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 3, 2023

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز