شاهد.. المركبة دراجون تقترب من الالتحام بمحطة الفضاء الدولية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقترب مركبة دراجون التي تحمل طاقم Crew-6 للالتحام بمحطة الفضاء الدولية بشكل كامل.

وكانت المهمة الثانية لدولة الإمارات لإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية، انطلقت، من المجمع رقم 39A بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، بمركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تم الإطلاق أمس الخميس عند الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت الإمارات.

ويصل طاقم «سبيس إكس كرو 6» إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الجمعة في تمام 10:17 صباحاً، وذلك بحسب وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، بعد الانطلاق الناجح للصاروخ «فالكون 9»، حيث انفصلت المركبة الفضائية «سبيس إكس دراجون انديفور»، لتبدأ مسارها نحو وجهتها المحطة الفضائية الدولية بسرعة تقارب 17500 ميل في الساعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز