بث مباشر لوصول سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: البيان

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يصل بعد قليل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب "طموح زايد 2" ولمدة 6 أشهر ضمن Crew-6.

تابعونا في بث حي ومباشر ابتداءً من الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت الإمارات، فيما تستمر عملية الاقتراب من محطة الفضاء الدولية نحو ساعة و45 دقيقة وسيكون الالتحام في تمام التاسعة و43 دقيقة صباحاً بتوقيت الإمارات.

وكانت المهمة الثانية لدولة الإمارات لإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية، انطلقت، من المجمع رقم 39A بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، بمركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تم الإطلاق أمس الخميس عند الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت الإمارات.

ويصل طاقم «سبيس إكس كرو 6» إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الجمعة في تمام 10:17 صباحاً، وذلك بحسب وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، بعد الانطلاق الناجح للصاروخ «فالكون 9»، حيث انفصلت المركبة الفضائية «سبيس إكس دراجون انديفور»، لتبدأ مسارها نحو وجهتها المحطة الفضائية الدولية بسرعة تقارب 17500 ميل في الساعة.

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