رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يصل إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: البيان

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وصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة لمدة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية مع كل من ستيفن بوين ووارين هوبرغ من وكالة «ناسا» ورائد الفضاء الروسي اندريه فيدييف.

وارتسمت على وجه النيادي وزملاءه ابتسامة كبيرة عندما التحق بزملائه في المحطة بعد رحلة استغرقت 25 ساعة تقريباً.

وانطلق النيادي على متن مركبة الإطلاق سبيس إكس، التي تتكون من صاروخ فالكون 9 تعلوه كبسولة "كرو دراجون" تعمل بشكل مستقل تسمى إنديفور، يوم أمس الخميس في الساعة 12:34 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0534 بتوقيت جرينتش) من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

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