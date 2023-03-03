مركبة "كرو دراجون" تقترب من محطة الفضاء الدولية

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أكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن محركات الدفع على متن المركبة "كرو دراجون" بدأت بعمليات الاشتعال بهدف الاقتراب من محطة الفضاء الدولية. وتحمل المركبة على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي، وزملاءه بطاقم Crew-6.

وستبدأ بعد قليل، مركبة دراجون عملية الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وانطلق النيادي على متن مركبة الإطلاق سبيس إكس، التي تتكون من صاروخ فالكون 9 تعلوه كبسولة "كرو دراجون" تعمل بشكل مستقل تسمى إنديفور، يوم أمس الخميس في الساعة 12:34 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0534 بتوقيت جرينتش) من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

بدء محركات الدفع على متن مركبة دراجون بعمليات الاشتعال بهدف الاقتراب من محطة الفضاء الدولية. وتحمل مركبة دراجون رائد الفضاء سلطان النيادي، وزملاءه بطاقم Crew-6. @Astro_Alneyadi @NASA @SpaceX #طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب pic.twitter.com/e9gpcGmz9a — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 3, 2023

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