حمد المنصوري: الريادة الحقيقية تصنعها الدول

المصدر: ( دبي - البيان)

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أكد حمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، أن وصول دولة الإمارات إلى المركز العاشر عالمياً في القوة الناعمة هو إنجاز يبرهن على أن الريادة الحقيقية تصنعها الدول التي تمتاز بقيادة ذات رؤية بعيدة تتحدى المستحيل، فدولة الإمارات بلد يتسع لكل معاني الريادة والتأثير العالمي، وهي النموذج الذي يتطلع إليه الملايين ممن يحلمون بالسعادة والتنمية والرفاهية والبناء.

وأضاف مدير عام هيئة دبي الرقمية أن الإمارات كبيرة بإنجازاتها وبسمعتها التي ملأت الآفاق، وبانتماء أبنائها، وبمحبة القاطنين على أرضها. نحن دولة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فكيف لا نكون رواداً في القوة الناعمة، وكيف لا نكون متميزين في أدائنا، وفي علومنا، وفي طموحنا، وفي منجزاتنا؟

إن دلالات هذا الإنجاز تتخطى كونه معياراً عالمياً يقاس بالأرقام، فقد حققنا المراكز الأولى في مئات المؤشرات العالمية؛ لذا فإن الدلالة الحقيقية تكمن في أن اسم الإمارات أصبح اليوم هو نفسه المؤشر والمعيار في العديد من العناوين. نحن المعيار في القيادة المعطاءة والمحبة، ونحن المعيار في الانتماء والتضحية، ونحن المعيار في الطموح والأمل وصنع المستقبل وتحدي المستحيل؛ لهذا كله أصبحنا النموذج والمثال بصفتنا بلداً يحلم الناس بزيارته والعيش فيه ومحاكاة تجربته.

وتابع: دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية بحكمة قيادتها الرشيدة، وبهمة أبنائها المخلصين لتحقيق المزيد من الإنجازات، إن شاء الله، في كل الميادين، ومنها ميدان التحول الرقمي الذي أصبح بمرور الوقت عنواناً مهماً للتجربة الإماراتية الرائدة.

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