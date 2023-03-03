هالة بدري: نهج القيادة وضع الإمارات في صدارة المؤشرات

المصدر: (دبي - البيان)

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أشادت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، بنهج القيادة الحكيمة وطموحاتها التي قادت الإمارات إلى صدارة المؤشرات العالمية، مشيرة إلى أن وصول الدولة إلى قائمة أفضل 10 دول في «مؤشر القوة الناعمة العالمي 2023» يمثل إنجازاً لافتاً يضاف إلى سجلها الثري.

وقالت: «تواصل الإمارات مسيرتها التنموية التي مكنتها من تحقيق قفزات نوعية أهلتها لأن تكون ضمن قائمة أفضل الدول في مؤشر القوة الناعمة العالمي، ما يعكس تفرد رؤى قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة وريادة الدولة وحضورها الفاعل على خريطة التنافسية العالمية».

وأضافت: «تمتلك دولتنا مقومات وإمكانات فريدة ومتنوعة وطاقات وكفاءات جعلتها محط أنظار العالم، ومكنتها من استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، للاستفادة من البيئة الإبداعية التي توفرها الدولة، وتمكنهم من التعبير عن إبداعاتهم في مختلف المجالات، ما أسهم في تحويلها إلى نموذج تنموي متفرد، وعمل على رفع جاذبيتها ومستوى تأثيرها الاقتصادي والإبداعي على الساحة الدولية».

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