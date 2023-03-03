«الوطني» يناقش مشروع قانون بتعديل مرسوم تنظيم «الخارجية»

المصدر: (دبي - البيان)

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي. ويوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

ووفق جدول أعمال الجلسة ستوجه صابرين حسن اليماحي سؤالين حول «ارتفاع أسعار البترول» وحول «منح قرض الإسكان للمستفيدين أصحاب الديون البنكية»، وستوجه شذى سعيد النقبي سؤالاً حول «مسارات جريان الأودية في الساحل الشرقي»، فيما توجه ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً حول «جاهزية البنية التحتية في حالة هطول الأمطار الغزيرة».

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