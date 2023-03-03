محمد البواردي يبحث التعاون مع وزير دفاع موزمبيق

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، كريستافو أرتور تشوم وزير الدفاع بجمهورية موزمبيق، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي. وتم خلال اللقاء - الذي حضره مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع - بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة.

إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. ووقع الجانبان اتفاقية لـ«التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب»، التزاماً منهما بمبادئ المساواة والسيادة، وتلبية لرغبة الطرفين بالتعاون المتبادل لما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، وتأكيداً منهما على الأهمية التي يوليها الطرفان للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في موزمبيق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز