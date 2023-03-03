حمدان بن زايد يبحث مع ملك ماليزيا العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أمس، السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، وذلك في مقر إقامته بأبوظبي.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بملك ماليزيا والوفد المرافق له، وتبادل معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وماليزيا وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وغادر البلاد أمس ملك ماليزيا، بعد زيارة إلى الدولة استغرقت عدة أيام، وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وعدد من المسؤولين. حضر اللقاء الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وخديم عبدالله الدرعي المستشار بديوان سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وخالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا.

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