«مياه وكهرباء الإمارات» توفر 80 % من الطاقة عبر مصادر «نظيفة»

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عن تحقيقها رقماً قياسياً جديداً، يتمثل في توفير أكثر من 80 % من إجمالي الطلب على الطاقة، عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

وتمكنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز، وللمرة الأولى، في 10 فبراير الجاري، في تمام الساعة 2:26 ظهراً، بقدرة توليد تبلغ حوالي 6.2 غيغاوات، من إجمالي الطلب على الطاقة البالغ 7.7 غيغاوات، وذلك عبر مشاريع الطاقة الشمسية التابعة للشركة، ومشاريع إنتاج الطاقة النووية.

ويعكس هذا الإنجاز الهام، والمتمثل في توفير أكثر من 80 % من إجمالي الطلب على الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، تحقيق الرؤى المستقبلية لقيادة الدولة الرشيدة في تطوير مستويات عالمية في مجال الأنظمة والبنية التحتية في قطاع الطاقة.

وتعمل الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تسريع عملية انتقال الطاقة في أبوظبي، والحد من الاعتماد على المصادر الهيدروكربونية، وذلك من خلال فصل عمليات تحلية المياه عن توليد الكهرباء، وزيادة الاستثمار في تطوير محطات الطاقة الشمسية، ومشاريع تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون.

وتتطلع الشركة بحلول عام 2030، إلى رفع قدرتها الإنتاجية للكهرباء من محطات الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى حوالي 7 غيغاوات، وإنتاج أكثر من 90 % من المياه باستخدام محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، لتسهم بذلك في دعم تحقيق مستهدفات دائرة الطاقة الاستراتيجية للطاقة النظيفة عام 2035، وأهداف استراتيجية الأمن المائي للدولة 2036، الأمر الذي سيسهم في نهاية المطاف، بتحقيق مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050.

نجاح

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، بهذه المناسبة: «تفخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بنجاحها في توفير هذه النسبة المرتفعة من الطلب على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. يشير هذا النجاح في تحقيق توفير أكثر من 80 % من إجمالي الطلب على الطاقة باستخدام المصادر المتجددة والنظيفة في فبراير.

وذلك بعد تلبيتنا 60 % في شهر ديسمبر الماضي، إلى قدرة الشركة على تنفيذ خطط الاستثمار في الطاقة المستدامة، لتثبت للعالم حرص الدولة على السير بخطى جادة في تحقيق مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي، قبل موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للتغير المناخي (كوب 28)».

وأضاف: «سيسهم النمو في تنويع محفظتنا من مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة عالمياً، بدعم عملية تسريع انتقال الطاقة في الدولة، وإزالة الكربون من قطاع الطاقة. نتطلع إلى الاستمرار في التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لمواصلة النهوض بإمدادات مستدامة وفعالة من الماء والكهرباء في أبوظبي وجميع أنحاء الدولة».

إنجاز

من جانبه، قال المهندس عيسى الزرعوني المدير التنفيذي لدائرة عمليات الشبكة في شركة مياه وكهرباء الإمارات: «تواصل مياه وكهرباء الإمارات، خلال 2023، تحقيق المزيد من النجاحات، بالتزامن مع «عام الاستدامة»، من خلال تحقيق إنجاز رئيس جديد، يتمثل بتوفير أكثر من 80 % من إجمالي الطلب على الطاقة من مصادر الطاقة الشمسية والنووية.

وقد تحقق ذلك بفضل مرونة عمليات النظام والتنسيق مع مختلف غرف التحكم في الدولة، وتوفير تطبيقات متكاملة ومتطورة، بالإضافة إلى الإمكانات التحليلية المتقدمة، والتخطيط التشغيلي لتحقيق الاتزان بين الطلب وأهداف الاستدامة الخاصة بنا».

يذكر أن شركة مياه وكهرباء الإمارات، تمكنت من توفير الطاقة المتجددة من محطات الطاقة الشمسية الموصولة بالشبكة، والتي تتضمن محطة شمس أبوظبي للطاقة الشمسية المركّزة، ومحطة نور أبوظبي، بالإضافة إلى الطاقة النظيفة التي تنتجها محطة براكة للطاقة النووية.

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