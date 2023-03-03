«الهلال» و«كيو القابضة» توقعان اتفاقية تعاون في المجال الإنساني

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة «كيو القابضة ش.م.خ»، اتفاقية تعاون لتعزيز شراكتهما في المجال الإنساني.

وحددت بنود الاتفاقية آليات التنسيق والتعاون بين الطرفين، ودور الشركة في مساندة جهود الهيئة ومبادراتها الإنسانية والتنموية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب التعاون في تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية، والتنسيق في تنفيذ الحملات الخيرية، والمشاركة في رعاية البرامج والمشاريع التي تنفذها الهيئة، وتبادل المعلومات والخبرات التي تتعلق بعمل كل من الطرفين.

وقع الاتفاقية محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام للخدمات المساندة في الهلال الأحمر، وماجد فؤاد محمد عودة الرئيس التنفيذي لمجموعة كيو القابضة.

وأبدى الجانبان استعدادهما للتعاون من أجل تحقيق المبادئ المشتركة تجاه العمل الخيري والإنساني، وبذل المزيد من الجهود لتفعيل مجالات التنسيق بما يعزز جوانب المسؤولية المجتمعية بينهما، وإعطاء نموذج متقدم في مجال التعاون بين المؤسسات الإنسانية المحلية، من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة والبرامج المتكاملة، وحشد الدعم لمبادرات الهلال الأحمر التنموية.

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