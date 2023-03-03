«جمارك دبي» تعزز قدرة «الخدمات الإنسانية» على نقل المساعدات

المصدر: دبي - البيان

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زار أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مركز جمارك عمليات المسافرين التابع لإدارة عمليات المسافرين، ومركز جمارك الشحن الجوي في مطار آل مكتوم التابع لإدارة مراكز الشحن الجوي، كما زار مركز تفتيش مدينة دبي اللوجستية التابع لإدارة المراكز الجمركية البرية.

وقال أحمد مصبح: «نطور باستمرار قدرات الموظفين الجمركيين لتعزيز قدرتهم على تقديم أفضل الخدمات الجمركية للعملاء في مركز مدينة دبي اللوجستية، ويقوم المركز حالياً بالاستجابة لمتطلبات الإسراع في إرسال شحنات الإغاثة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية للدول المتضررة بالزلازل، ويقدم لهذه الشحنات أفضل الخدمات الجمركية التي تدعم وصول المواد الإغاثية إلى المتضررين دون تأخير».

سير العمل

وشارك في الزيارة فريق القيادة في الدائرة، حيث التقى بالموظفين في هذه المراكز واطلع على سير العمل والتطور المستمر في الخدمات الجمركية المقدمة إلى المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي وركاب البواخر السياحية ومباني شركات الطيران الخاص الموجودة في منطقة دبي جنوب.

والتي تشملها الخدمات المقدمة بمركز جمارك عمليات المسافرين في مطار آل مكتوم، كما اطلع على التطور المحقق في الخدمات الجمركية المقدمة لحركة الشحن والتسهيلات في المدينة اللوجستية.

جولة

وخلال الجولة الميدانية استعرض وليد بن درويش مدير مركز جمارك عمليات المسافرين في مطار آل مكتوم إنجازات المركز، وأوضح أن عدد الرحلات التي تم تقديم الخدمات والتسهيلات الجمركية في مبنى المطار بلغت 4362 رحلة في العام 2022 من ضمنها الرحلات إلى كأس العالم لكرة القدم - مونديال قطر 2022 - نحو 804 رحلات، بينما بلغ عدد الرحلات في يناير 2023 نحو 183 رحلة، حيث تشمل الرحلات التي يستقبلها مطار آل مكتوم الدولي من عدة مدن عالمية هي سوشي، برلين، فرانكفورت، نكوفو، موسكو، بوخارست، بودابست، ميلان، روما، دوسلدورف، وصلالة.

وبلغ عدد الرحلات للطيران الخاص في مركز جمارك عمليات المسافرين بمطار آل مكتوم 7489 رحلة في العام 2022 و653 رحلة منذ بداية العام الجاري، وأنجز المركز 668 معاملة جمركية في العام 2022 و21 معاملة جمركية في يناير 2023، فيما بلغ عدد محاضر الضبط التي نفذها المركز في العام الماضي 12 محضر ضبط.

وأوضح سامي عيسى مدير مركز تفتيش مدينة دبي اللوجستية للمدير العام لجمارك دبي، أن عدد البيانات الجمركية التي أنجزها المركز بلغ نحو 147 ألف بيان جمركي في العام 2022 الذي شهد تنفيذ المركز لــ 12 ضبطية جمركية، حيث يشمل عمل مركز تفتيش مدينة دبي اللوجستية التنسيق مع دبي الجنوب في وضع آلية لتسريع وتسهيل نقل شحنات الإغاثة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية للدول المتضررة بالزلازل.

وأوضح خلفان جمعة مدير التفتيش في مركز جمارك شحن آل مكتوم، أن المركز انجز 146854 معاملة جمركية لبضائع بلغ وزنها 195973 طناً في العام 2022.

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