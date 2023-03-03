«الإمارات الخيرية» في رأس الخيمة تطلق «أياماً معدودات»

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشفت جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، عن إطلاق حملتها السنوية لشهر رمضان المبارك، تحت شعار «أياماً معدودات» لعام 2023، التي تستهدف توزيع 40 ألف وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، وإنشاء 3 خيام رئيسة، مع اتباع الإجراءات والاشتراطات الصحية، وتوزيع زكاة الفطر على مستحقيها وفق الضوابط الشرعية، من المحتاجين والأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، أن الحملات الخيرية والإنسانية التي تطلقها الجمعية تظل شاهدة على عطاء المجتمع الإماراتي، وتكاتف الجميع في سبيل الارتقاء بالرسالة الإنسانية الإماراتية من خلال أداء المسؤولية المجتمعية، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى أصحاب الأيادي البيضاء والداعمين لمشاريع ومبادرات الجمعية والتي تسهم في تحقيق التطلعات والوصول إلى الحالات الإنسانية.

جهود

وأشار إلى أن الجمعية تسعى خلال شهر رمضان إلى تقديم جميع أوجه المساعدات للتخفيف عن الأسر أعباء الحياة والتحديات التي تواجههم، من خلال توزيع 40 ألف وجبة إفطار صائم، لافتاً إلى أن عودة خيام مشروع إفطار الصائمين مجدداً من خلال تحديد ثلاثة مواقع بجانب مسجد الشيخ زايد، ومنطقة السوق، والمعمورة، وخاصة المناطق ذات الكثافة السكانية بالعمال.

مؤكداً أن الجمعية تدعم الخيام الأخرى بوجبات إفطار الصائم، بالإضافة للتعاون مع الخيام الأخرى وذلك بعد موافقة قسم الصحة في بلدية رأس الخيمة على المطابخ القائمة بإعداد تلك الوجبات، كما تقوم الجمعية بالتعاون مع مشاريع الشباب لدعم أصحابها مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الصحية.

وأوضح الطنيجي، تستعد الجمعية خلال شهر رمضان لإسعاد 1000 أسرة من خلال تقديم المساعدات النقدية والعينية، وتوزيع المير الرمضاني على 220 أسرة «أيتام»، كما تم تخصيص 800 ألف درهم مخصصات خلال شهر رمضان لتوزيعها على الأرامل والمطلقات.

ولفت إلى إعداد الكشوفات الخاصة بشهر رمضان للمسجلين في قاعدة بيانات الجمعية، لتسليم المسجلين الدفعات النقدية واستلام الأسرة مستحقاتها من خلال أفرع الأنصاري للصرافة، أو عن طريق مقر الجمعية من خلال الكوبونات الشرائية بحسب عدد أفراد كل أسرة.

وأشار إلى أن الجمعية حريصة على مواصلة دعم مبادرات سقيا الماء، حيث تم تخصيص توزيع 60 ألف عبوة خلال شهر رمضان على المساجد والخيام الرمضانية، بالإضافة للمشاركة في تنفيذ فعالية الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني والتي تتضمن تنظيم الإفطار الجماعي للأيتام ومشاركتهم توزيع 500 وجبة إفطار صائم على المشاركين في الاحتفالية السنوية.

ودعا الطنيجي، أصحاب الأيادي البيضاء والمساهمين في تقديم تبرعاتهم بالمشاركة في برامج شهر رمضان المبارك من خلال، التبرع المباشر بمقر الجمعية أو فروعها، والحسابات البنكية والمندوبين والرسائل الهاتفية النصية، لافتاً إلى أن برامج الجمعية تشمل إفطار صائم داخل وخارج الدولة، والمير الرمضاني، وزكاة المال، وكسوة العيد، وبناء المساجد وطباعة المصاحف داخل الدولة وخارجها، وحفر الآبار والمضخات ومشاريع سقيا الماء، وكفالة اليتيم، وعمرة البدل.

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