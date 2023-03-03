حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن تنظيم إدارة «الشارقة للبحوث» «هيئة منطقة حرة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة».

وبحسب المرسوم يتولى إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة» مجلس إدارة يُشكّل بقرار من رئيس الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة بعد موافقة مجلس أمناء الجامعة، ويُنظم القرار صلاحيات واختصاصات المجلس ونظام عمله ومدة العضوية فيه. وتُعيّن الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي بصفتها رئيسة الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة، رئيسةً لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة» ورئيسةً لمجلس إدارة المجمع.

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