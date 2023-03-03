«الوزاري للتنمية» يناقش سياسات تطوير المنظومة الحكومية

المصدر: أبوظبي - البيان

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ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة العمل الحكومي.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من الأجندات والمبادرات البيئية والمتعلقة بالاقتصاد الدائري، وآليات لرفع كفاءة تشغيل المدارس الحكومية، ومقترحات لتحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الريادة في سوق العمل.

وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، ناقش المجلس عدداً من التشريعات الصحية والمتعلقة بمجلس الإفتاء الشرعي وبتنظيم مؤسسة الإمارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول، بالإضافة إلى مناقشة اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية الحكومية في الحكومة الاتحادية.

وفي التقارير الحكومية استعرض المجلس عدداً من التقارير بشأن إنجازات وأعمال كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ومجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، ومجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا، ومشاركة الدولة في نشاطات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) للأمم المتحدة، وذلك عن العام 2022.

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