«مكتب مواجهة غسل الأموال» راعياً ذهبياً للقمة الشرطية العالمية

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن انضمامه كراعٍ ذهبي للقمة الشرطية العالمية لعام 2023، التي ستعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 7 إلى 9 مارس الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتعتبر القمة الشرطية العالمية، أكبر تجمّع للعاملين في الأجهزة الشرطية وجهات إنفاذ القانون على مستوى العالم، وتنعقد هذا العام في نسختها الثانية، تحت مظلّة وزارة الداخلية، وباستضافة من شرطة دبي، ومن المتوقع أن تحظى القمة بإقبال قوي، يصل إلى 15000 مشارك محلي ودولي.

ويتضمن المعرض والمؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، برنامجاً يشمل أكثر من 200 متحدث، مع مشاركة أكثر من 250 عارضاً، وصُمم برنامج القمة ليشمل مناقشات متعمقة حول الأولويات والتحديات العاجلة التي تواجه قوات الشرطة، ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن التكنولوجيات الناشئة الجديدة، التي تُستخدم للحد من الجريمة.. ويتولى المكتب التنفيذي رعاية مسار «تمويل الجريمة ومكافحة غسل الأموال»، في مؤتمر الحد من الجريمة.

دور

وأكد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي، على الدور المهم الذي تضطلع به القمة، التي تجمع عدداً كبيراً من المتخصصين في إنفاذ القانون والشرطة، لتسهيل العمل المنسق من أجل وقف الجرائم المالية.

وقال: «إن أفضل طريقة للتغلب على الجرائم المالية هي اليقظة، والعمل معاً وتشارك المعلومات.. لقد اتخذ المكتب التنفيذي، الذي يشرف على الاستراتيجية والخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، إجراءات سهّلت إحداث تغيير حقيقي وجذري، إضافة إلى تبادل المعلومات الاستخبارية والاستجابة السريعة للتهديدات المتطورة، والكشف عن الجرائم المالية ووقفها».

وأضاف الزعابي: «لا يمكن لهيئة واحدة أو فريق واحد، أن يحارب الجرائم المالية وحده، فذلك يتطلب يقظة وعملاً دؤوباً من جميع القطاعات والجهات الفاعلة، فالعمل الجماعي المشترك، يعزز قدرتنا على حماية نظامنا المالي الدولي، ويعدنا أيضاً لمواجهة التحدي التالي.. محيياً الجهود المميّزة لوزارة الداخلية وشرطة دبي ومنظمي القمة الشرطية العالمية لعام 2023».

ترحيب

من جانبه، رحّب اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، بدعم المكتب التنفيذي، من خلال هذه الرعاية.

وقال: «يسرّ القمة الشرطية العالمية، أن تحظى بالرعاية الذهبية من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي سيقود مسار «تمويل الجريمة ومكافحة غسل الأموال»، في مؤتمر الحد من الجريمة، إذ تشكّل الجريمة المالية تهديداً أساسياً لنزاهة الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب تعاوناً دولياً فعالاً لمواجهتها.. لافتاً إلى أن المكتب التنفيذي يتمتّع بتجربة وممارسات قيّمة لمشاركتها، وذلك حول جهود دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والتجارة».

مؤتمر

وتنطلق أعمال مسار «تمويل الجريمة ومكافحة غسل الأموال» في مؤتمر الحد من الجريمة، يوم الأربعاء المقبل، بموضوع رئيس، هو «الكشف عن الأصول المخفية: تطوير المعلومات المالية وأطر الالتزام لوكالات إنفاذ القانون».

وستتضمن الجلسة نقاشاً بين شادي الخوري نائب رئيس وحدة النزاهة المالية في صندوق النقد الدولي، ومحمد شالوه مدير الاتصالات والشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات.

كما يتواصل العمل في هذا المسار، مع حلقة نقاش بين القادة حول «مكافحة غسل الأموال: المسارات الحرجة لتبادل المعلومات: تعزيز القدرات العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

نقاش

وتضم حلقة النقاش علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، وأدريان سيرل مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة، وجوناثان جويس العميل الخاص الرقابي في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وباتريك ساوث نائب رئيس شركة TRM Labs الأمريكية. وسيناقش الخبراء المتحدثون، ضمن هذا المسار، أيضاً، التحقيق في الجريمة الاقتصادية والبيئية، ودور العملات الرقمية للبنوك المركزية، وأتمتة عملية مطابقة العقوبات عبر اللغات المتعددة.

جلسة

يدير طارق محمد رئيس قسم جرائم الأصول الافتراضية في شرطة دبي، خلال القمة، جلسةً عنوانها «إخفاء الهوية مقابل المعلومات الاستخبارية: تتبع المعاملات الاحتيالية بالعملات المشفرة»، يشارك فيها جورفايس جريج مساعد مدير سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، الرئيس التنفيذي الحالي للتكنولوجيا للقطاع العام في شركة Chainalysis، وعبدالرشيد باوا الرئيس التنفيذي للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا، ونيكولاس كورت مساعد المدير في قسم الجريمة المالية ومكافحة الفساد في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

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