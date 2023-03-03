إقبال على جناح أكاديمية شرطة دبي بمعرض التعليم في عجمان

المصدر: عجمان ـ عصام الدين عوض

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أكد النقيب الدكتور علي السويدي، رئيس قسم الرسائل العلمية في أكاديمية شرطة دبي لـ«البيان» - خلال مشاركة الكلية في فعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم 2023 بنسخته الـ10 بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عجمان - أن الأكاديمية تعد الأولى التي لديها 18 برنامجاً معتمداً من مفوضية وزارة التربية والتعليم العالي، وتتراوح ما بين برنامج البكالوريوس والماجستير .

والدكتوراه، كما تعد الأكاديمية الأولى في الشرق الأوسط التي تستقطب الطالبات المرشحات، لافتاً إلى أن تواجد الأكاديمية في معرض التعليم بعجمان يهدف للتعريف ببرامجها لأولياء الأمور الزائرين للمعرض، إضافة إلى إعلام الطلبة والذين على وشك التخرج بالتخصصات المتوافرة ومدى أهميتها حتى يلتحقوا بها، كما أن جناح الأكاديمية بالمعرض شهد في يومه الأول إقبالاً كثيفاً من الطلبة، خصوصاً طلبة الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم.

برامج

وأضاف السويدي أن أبرز البرامج التي تدرس بالأكاديمية، برامج البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة وبرنامج البكالوريوس في القانون، وبرنامج الماجستير في القانون العام، والماجستير في القانون الخاص، والماجستير في إدارة الأزمات والماجستير في البحث الجنائي، إضافة إلى برنامج الدكتوراه في القانون العام، وبرنامج الدكتوراه في القانون الخاص، والدكتوراه في القانون الجنائي، مبيناً أن الأكاديمية خرجت 7 آلاف و610 خريجين في كافة البرامج.

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