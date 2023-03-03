فعاليات ثرية في «إكسبو دبي» بمناسبة يوم المرأة العالمي

المصدر: دبي ـ البيان

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تنظم مدينة إكسبو دبي عدداً من الفعاليات تشمل برامج تفاعلية وفرصاً للتعلم ورفع مستوى الوعي بقضايا المرأة، وذلك بالتزامن مع موعد الاحتفاء بيوم المرأة العالمي في 8 مارس. وذلك في إطار التزامها بالمساهمة في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين.

وترحب الفعاليات بمشاركة جميع الأعمار، وتشمل حدثاً رئيسياً يضم قادة حكوميين ونشطاء في مجال العمل المناخي وصانعي التغيير، وورش عمل لتمكين الشابات، وندوات حوارية، وأنشطة تحفز على الابتكار، وأمسيات سينمائية، وستقام معظم هذه الفعاليات في جناح المرأة الذي ينظم فعاليات ثقافية ومناقشات هادفة تدعم العمل بشأن تمكين المرأة.

وقالت سمية العلي، المتحدث الرسمي لمدينة إكسبو دبي: «إن تعليم وتمكين النساء والفتيات اللاتي يشكلن نصف سكان العالم هو واجب مجتمعي، ومن الضروري أن نستفيد من إمكانياتهن الكبيرة غير المستفاد منها بهدف التصدي بنجاح للتحديات العالمية الملحة مثل التغير المناخي».

وتماشياً مع موضوع اليوم العالمي للمرأة لهذا العام والذي يركز على دور الابتكار والتكنولوجيا في تحقيق التوازن بين الجنسين، تنضم مدينة إكسبو دبي إلى «إتش بي» و«إينوف 8 تك» (Innov8Tech) لتحدي الفتيات المبتكرات اللاتي تزيد أعمارهن على ثماني سنوات من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإيجاد حلول للتحديات العالمية .

والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وستستضيف حديقة اليوبيل عرضاً لفيلم وثائقي عن ملالا يوسف الحائزة على جائزة نوبل للسلام يوم 8 مارس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً. كما سيناقش طلاب المدارس خلال المجلس العالمي لأجيال المستقبل 9 مارس، كيف يمكن للمجتمع أن يمكّن المزيد من النساء من ممارسة وظائف في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتخصصات الدقيقة لمواجهة تحديات المناخ.

ويواصل جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي الترحيب بالزوار في معرض تفاعلي يسلط الضوء على إنجازات المرأة ونجاحاتها عبر التاريخ، والتحديات التي ما زالت تواجهها. سيكون الدخول إلى الجناح مجانياً الأربعاء المقبل كما يواصل برنامج إكسبو للمدارس تقديم جولات مجانية لمجموعات المدارس في جناح المرأة ضمن أنشطته. يحتفل اليوم العالمي للمرأة السنوي في الثامن من مارس في كل عام بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للنساء.

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