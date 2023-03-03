«ناسا»: الإطلاق مشهد يسرّ الأنظار

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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أكدت كاثي لوديرز رئيسة برنامج رحلات الفضاء المأهولة لـ«ناسا» أن عملية إطلاق مهمة «كرو- 6» لشركة «سبيس اكس» نحو محطة الفضاء الدولية، التي تحمل على متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي و3 من زملائه، اتسمت بالسلاسة.

ووفقاً لمقال منشور في موقع «سبيس»، قالت لوديرز إنه مع إطلاق «سبيس اكس» لدفعة أخرى من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية فإن الوكالة تشعر بكامل الرضا حيث تم الإطلاق دون أي عوائق، في مشهد يسر الأنظار.

وعن طاقم «كرو- 6»، أشار المقال إلى وجود رائد الفضاء سلطان النيادي الذي أصبح أول رائد فضاء عربي يقضي مهمة لمدة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية مع كل من ستيفن بوين ووارين هوبرغ من وكالة «ناسا» ورائد الفضاء الروسي اندريه فيدييف.

ولفت المقال إلى أن طاقم مهمة «كرو- 5» سيغادر محطة الفضاء الدولية متجهاً إلى الأرض، بعد نحو 5 أيام من وصول «كرو- 6» إلى المحطة الدولية.

وأشار المقال إلى أن إطلاق «كرو- 6» جاء بعد 4 سنوات من إطلاق أول رحلة تجريبية لشركة «سبيس اكس» إلى محطة الفضاء الدولية، «ديمو- 1»، المهمة غير المأهولة لبرنامج الطيران التجاري التابع لـ«ناسا» التي أرست أسس العديد من رحلات رواد الفضاء المقبلة.

وكما يشير اسمها، فإن مهمة «كرو- 6» هي المهمة السادسة المأهولة التي تجريها «سبيس اكس» لصالح وكالة «ناسا»، لكن هذا العدد لا يأخذ في الحسبان الرحلة التجريبية «ديمو - 2» التي انطلقت برائدي فضاء باتجاه محطة الفضاء الدولية

30 مايو 2020.

وحسب المقال، فإن حصيلة المهمات المأهولة لـ«سبيس اكس» تجاوزت الـ 7 بعثات مأهولة على مدى السنوات الـ3الماضية، إذ أطلقت رحلتين لرواد فضاء من القطاع الخاص إلى مدار الأرض أيضاً، وهما «انسبريشن4» ذات الطيران الحر في شهر سبتمبر 2021، ومهمة «ايه اكس- 1» إلى محطة الفضاء الدولية أبريل الماضي. (إعداد: نهى حوّا)

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