مبادرات تعزز التوعية بأهمية الابتكار في الخدمات القانونية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، عدداً من المبادرات التي استهدفت توعية موظفيها بأهمية الابتكار في تقديم الخدمات القانونية، والإسهام في تطوير عمليات وممارسات الدائرة.

وتفصيلاً، نظمت الدائرة جلستي عصف ذهني، استعرضت الأولى سبل استشراف مستقبل مشاريع القطاع القانوني، بينما تضمنت الثانية طرق حل المشكلات عبر تقنيات التفكير الإبداعي، كما نظمت ورشاً تدريبية ومعرفية حول التحديثات التي شهدتها معايير الابتكار، وأساسيات الذكاء الاصطناعي لمايكروسوفت أزور، وآليات وأدوات تحويل الأفكار الابتكارية إلى خطط تنفيذية، لتمكين تلك الأفكار في ممارسات الواقع العملي، كما نفذت الدائرة ورشة حول براءة الاختراع والملكية الفكرية.

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة، أن هذه المبادرات، تأتي في إطار سعي الدائرة إلى تعزيز مفاهيم وقيم الابتكار، لتكون جزءاً من الثقافة المؤسسية التي يتبنّى موظفوها ممارسات إبداعية في أداء مهامهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز