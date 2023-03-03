الإمارات والبحرين تبحثان التعاون في البنية التحتية والنقل والتحول الرقمي

المصدر: دبي - وام

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بحث معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية والمهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بمملكة البحرين والوفد المرافق له، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في مجالات البنية التحتية، والتحول الرقمي، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء - الذي عقد في مقر الوزارة بدبي - المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل والوكلاء المساعدون وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأشاد معالي سهيل المزروعي بالعلاقات الثنائية الراسخة والروابط الأخوية بين البلدين، والتي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل دعم القيادة الحكيمة في البلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكداً أن هذه الزيارات تعد امتداداً للشراكة التاريخية بين الإمارات والبحرين في مختلف المجالات، وتعكس الرغبة المشتركة في توسيع نطاق علاقتهما الأخوية وتعميقها خاصة في المجالات المهمة والتي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة للجانبين.

ولفت معاليه إلى أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لتحفيز العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات لا سيما البنية التحتية والنقل وبما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والريادة العالمية والمستهدفات المستقبلية للبلدين الشقيقين.

تطور مستمر

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البحرين والإمارات وما تشهده من تطور مستمر، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تسهم في تعزيز التعاون المشترك في تطوير البنية التحتية والطرق من خلال الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات الهندسية في مجال إدارة وتشغيل مشاريع البنية التحتية والمنشآت العامة والتي من شأنها تسريع مسيرة التنمية والبناء لما يحقق جودة الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين.

وأشاد بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه وزارة الطاقة والبنية التحتية في إنشاء الأنظمة الإلكترونية المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة في دراسات وتخطيط البنى التحتية والمنشآت الحكومية، موضحاً أن حكومة مملكة البحرين تعمل على مواكبة التطور العمراني والاستثماري والسكاني من خلال التطوير المستمر لشبكة البنى التحتية.

وفي إطار برنامج الزيارة.. اطلع الوزير البحريني والوفد المرافق على آخر المستجدات المرتبطة بقطاع البنية التحتية والنقل والسدود والجهود المبذولة في استدامة تلك القطاعات ومواجهة ظاهرة التغير المناخي ومستهدفاتها المستقبلية والخطوات والإجراءات الفعالة والمبادرات النوعية والطموحة الداعمة لمسيرة الدولة نحو الريادة العالمية في تلك المجالات الحيوية.

مستهدفات

كما زار الوفد الضيف مركز المراقبة والتحكم بشبكة الطرق الذي انتهت الوزارة من إنشائه مؤخراً في مبناها في إمارة الشارقة واستمع إلى شرح موجز عن آلية العمل والهدف من المركز ودوره المستقبلي في تحقيق مستهدفات الإمارات في الوصول إلى أعلى مستويات السلامة المرورية وضبط أمن الطرق والحد من الحوادث المرورية وتحقيق المعدل المثالي من المؤشرات المرورية وتعرف على الأنظمة والتقنيات والتجهيزات المبتكرة المتوفرة بالمركز الذي تم تزويده بمختلف أنظمة التشغيل الحديثة والمتطورة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة التي توفر البيانات والمعلومات الفنية عن وضع الطرق الاتحادية والحركة المرورية عليها لكي يتم دراستها من قِبل المتخصصين لمراقبة مستويات الخدمة واقتراح التعديلات المطلوبة الأمر الذي يدعم توجه دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة وريادتها العالمية وصولاً لتحقيق المئوية 2071 ويعزز من كفاءة الطرق.

وأطلع معالي سهيل المزروعي، المهندس إبراهيم الحواج على مستجدات متحف «إرث المستقبل» في مبنى الوزارة بالشارقة الذي يسلط الضوء على الدور البارز لمؤسسي نهضة دولة الإمارات ودور الوزارة في دعم منظومة البنية التحتية باعتبارها الذراع التنفيذية للحكومة الاتحادية ويضم منظومة المعرفة في مجال البنية التحتية ومراحل تطورها منذ تأسيس الدولة عام 1971 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي سيكون لها دور في عملية استشراف الحلول المستقبلية لمواجهة التحديات.

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