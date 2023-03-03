الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة رطباً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - غائم جزئي إلى صحو وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الإثنين

الطقس: فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - غائم جزئي إلى صحو وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر - ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

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الثلاثاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية غرباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام وغائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

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