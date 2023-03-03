أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة في الإمارات

المصدر: متابعة: عائشة الكعبي، أحمد أبو الفتوح، ومصطفى خليفة

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هطلت أمطار متوسطة وغزيرة، أمس، على مناطق متفرقة في الإمارات، وأسهمت حالة الطقس في انخفاض درجات الحرارة التي سجلت ارتفاعاً خلال اليومين الماضيين.



وسقطت أمس أمطار غزيرة مع برد على كلباء ودبا الحصن بالشارقة وعلى الفقيت والعقة ووادي شرم والبدية ودبا في الفجيرة بينما أدت الأمطار الغزيرة إلى جريان الأودية في العقة وضدنا، كما شهدت خورفكان سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة ، فيما سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على العين وأم القيوين ورأس الخيمة.



وشهدت مناطق الفجيرة ومدن الشرقية هطول أمطار غزيرة تخللتها صواعق رعدية، حيث استمر هطولها قرابة الساعتين بشكل مستمر صاحبها سقوط حبات البرد الكبيرة بشكل كثيف لم تشهده البلاد منذ سنوات.

وأدى سقوط الأمطار إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، واندفاع الشعاب من سفوح الجبال، وجريان الأودية في الفجيرة ومدن الشرقية.



ونظراً لتغيرات الطقس والأحوال الجوية، أرسلت إدارات بعض المدارس الحكومية والخاصة رسائل نصية عبر حساباتها إلى أولياء الأمور، تفيد بتحويل الدراسة الصفية اليوم بشكل مؤقت إلى نظام التعليم عن بعد باستخدام برنامج (تيمز) حتى استقرار حالة الطقس، بهدف توفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي.



مرور



وشهدت الطرق الداخلية والخارجية لإمارة الفجيرة ومدن الشرقية ازدحاماً ملحوظاً بسبب هطول الأمطار وتجمعها على بعض الطرقات، حيث قامت دوريات الشرطة بمراقبة عملية سير المركبات وتنظيم عبورها خلال الأجواء الماطرة، كما باشرت فرق البلديات أعمالها لسحب المياه من مناطق تجمعها، في الميادين والأحياء السكنية والشوارع والدوارات.



وتوقفت حركة الصيد بإمارة الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية نظراً للظروف المناخية ، وهطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في عدم استقرار حالة بحر عمان، وأكد الصيادون في الفجيرة والمنطقة الشرقية توقفهم بشكل مؤقت بعدم ارتياد البحر حتى استقرار حالة الطقس للحفاظ على سلامتهم.



وحثت شرطة الفجيرة مستخدمي الطريق على توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وناشدت الجمهور الابتعاد عن مناطق تجمع مياه الأمطار ومجاري الأودية والسدود، متمنين السلامة للجميع.



طقس



وشهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار الخير التي تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، وساهمت حالة الطقس في انخفاض درجات الحرارة التي سجلت ارتفاعاً خلال اليومين الماضيين. وسجلت قمة جبل جيس القمة الأعلى في دولة الإمارات، أقل درجة حرارة على مستوى الدولة بمعدل 11.6 درجة مئوية خلال الساعة الثالثة و45 دقيقة من صباح أمس، بحسب الموقع الرسمي لمركز الأرصاد.



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