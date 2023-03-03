حاكم رأس الخيمة: الإمارات ساعدت دول العالم خلال الجائحة

المصدر: باكو- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ممثلاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في أعمال «قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز»، التي عقدت برعاية إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، في العاصمة باكو، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي أكثر من 70 دولة ومنظمة أممية وعالمية، لمناقشة الاستجابة لما بعد التعافي من جائحة «كوفيد 19».

حرص

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمناسبة ترؤسه وفد الدولة إلى القمة إن مشاركة دولة الإمارات في أعمال القمة تأتي في إطار حرصها على تأكيد قيم التكاتف وتضافر الجهود تجاه القضايا العالمية وتنسيق المواقف على الساحة الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار الدولي وتحقيق تطلعات الشعوب في التنمية المستدامة.

وأضاف سموه أن نهج دولة الإمارات يرتكز على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام سيادتها ووحدة أراضيها.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وانطلاقاً من دورها الإنساني تجاه الدول والشعوب الصديقة خلال فترة جائحة «كوفيد» نفذت العديد من المبادرات الإنسانية ومدت يد العون والمساعدة إلى دول العالم دون تمييز على أساس الدين أو المعتقد، وعملت جاهدة مع منظمات إقليمية وعالمية للاستجابة السريعة للحد من تداعيات الجائحة على البشرية جمعاء.

ونوه سموه بأن فترة التعافي ما بعد «كوفيد 19» تتطلب تضامناً دولياً وتنسيقاً مشتركاً بين الدول الأعضاء لمواصلة مسيرة التعافي للحد من الآثار السلبية للوباء وتحفيز النمو الاقتصادي والتنموي.

شكر

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن شكره لجمهورية أذربيجان حكومة وشعباً على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال ودورها خلال فترة رئاستها «قمة حركة عدم الانحياز» إلى جانب المبادرات التي أطلقها الرئيس إلهام علييف التي أسهمت في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء وتعزيز التضامن العالمي لمواجهة جائحة «كوفيد 19» من خلال العمل الجماعي والتعاون على جميع المستويات.

وكانت القمة قد افتتحت أعمالها بكلمة رئيسية للرئيس الأذربيجاني رحب خلالها بالمشاركين في القمة ثم وقوف الحضور دقيقة صمت على ضحايا الزلزال الذي شهدته مؤخراً الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية.

واستعرض إلهام علييف في كلمته إنجازات الحركة خلال تولي أذربيجان الرئاسة للفترة 2019 - 2022 والتي جرى تمديدها بقرار بالإجماع لمدة سنة أخرى حتى نهاية 2023 حيث بادرت بتعبئة الجهود العالمية لمواجهة جائحة «كوفيد 19» من خلال إنشاء فريق عمل حركة عدم الانحياز لوضع قاعدة بيانات استخدمتها منظمة الصحة العالمية نقطة مرجعية لتحديد احتياجات الدول الأعضاء في الحركة للتصدي للجائحة، مؤكداً أن أذربيجان قدمت الدعم المالي والإنساني المتعلق «بكورونا» إلى دول معظمها من حركة عدم الانحياز من خلال القنوات الثنائية أو منظمة الصحة العالمية.

ضم وفد الدولة المشارك في أعمال القمة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومحمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان والدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وحمد أرحمه الشامسي مدير مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز