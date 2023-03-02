سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على المناطق الشمالية والشرقية

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

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مع استمرار تشكيلات السحب الركامية المرتفعة والمتوسطة الناتجة نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال مصحوبا بكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا سقطت اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق متفرقة شمالاً وشرقاً.

وسقطت أمطار غزيرة مع برد على كلباء ودبا الحصن بالشارقة وعلى الفقيت والعقة ووادي شرم والبدية ودبا بالفجيرة بينما أدت الأمطار الغزيرة إلى جريان الأودية في العقة وضدنا، كما شهدت خورفكان سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة مع حباب البرد وكانت خفيفة إلى متوسطة على العراد بالعين ومطار الفجيرة الدولي، كما سقطت أمطار متوسطة على المقطع والسلمة في أم القيوين وعلى الفيله والقصيدات في رأس الخيمة.

وسقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على شارع الإمارات في أم القيوين وكورنيش رأس الخيمة والسيح وسقطت أمطار متفرقة على أم القيوين وعجمان والظيت وشمل ـ النخيل برأس الخيمة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد على ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية والتي أدت إلى مدى الرؤية الأفقية، كما حذر من الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

وسجلت اليوم أعلى درجة حرارة في الدولة في منطقة أم الزموا في العين بواقع 34.7 درجة مئوية عند الساعة 2:45 عصران بينما سجلت أقل درجة في جبل جيس بواقع 11.6 درجة مئوية درجة مئوية عند الساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس يوم غد الجمعة صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وغائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا يصاحبها سقوط أمطار، ويكون رطبا ليلا وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

كما يتوقع أن يكون طقس السبت صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وغائم أحيانا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، ويكون الطقس رطبا مساء وصباح يوم الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

يشار على أن الدولة تتأثر بمرور منخفضات جوية سطحية وعلوية متجهة من الغرب إلى الشرق، في بعض الحالات وقد تتعمق المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا على المنطقة مما يؤدي إلى تكوّن سحب ركامية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة، وكانت أعلى معدل لكمية أمطار سجلت خلال شهر مارس بواقع 300 ملم على الشويب عام 2016.

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