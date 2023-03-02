شرطة دبي تنظم «اللقاء المفتوح لطلبة الجامعات والكليات لمواجهة التحديات الجنائية»

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، فعالية «اللقاء المفتوح لطلبة الجامعات والكليات لمواجهة التحديات الجنائية» في نادي ضباط الشرطة، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف التخصصات، وبحضور السادة نواب المدير العام ومساعديه ومديري الإدارات الفرعية، والمشرف العام لمجلس طلبة الكليات والجامعات، ورئيس المجلس ونائبه، ونخبة من الضباط والخبراء من القطاع الجنائي.

ويهدف اللقاء الذي نظمته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون من مجلس طلبة الكليات والجامعات بشرطة دبي، إلى إيجاد المبادرات المبتكرة لمكافحة الجرائم بكافة أنواعها وأساليبها، والتوصل إلى حلول ومقترحات تخدم عملية مكافحة الجريمة، ومشاركة المجتمع بما فيهم المجتمع الطلابي، استراتيجية شرطة دبي وتوجهاتها الاستراتيجية.

حرص

وأكد اللواء جمال الجلاف، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إشراك المجتمع والتواصل معه، لتقديم الحلول والأفكار والمبادرات النوعية في مختلف المجالات الأمنية بما فيها القطاع الجنائي، مضيفاً أن لقاء الطلبة الجامعيين يأتي من منطلق الإيمان بقدرة الشباب الدارسين على المساهمة في إيجاد حلول وأفكار إبداعية، تدعم تطوير منظومة العمل الأمني، وتعزز من مستوى التواصل الفكري بين فئة الطلبة والقطاع الشرطي، بما يدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي «مدينة آمنة».

من جانبه، رحب العميد حارب الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة، بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في الكلمة الافتتاحية للقاء، رحب بالمشاركين في الملتقى، مؤكداً أن طرح التحديات الجنائية أمام الطلبة الدارسين من مختلف الكليات والجامعات وبمختلف تخصصاتهم العلمية، يساهم بشكل كبير في الخروج بأفكار ومبادرات تطويرية تعدم التوجهات المستقبلية للقطاع الجنائي.

وقال العميد الشامسي: يعد هذا اللقاء فرصة للاستفادة المتبادلة بين الطلبة وضباط شرطة دبي، كون القطاع الجنائي لديه العديد من التحديات اليومية والمستقبلية، ويمتلك منظومة عمل أمنية متقدمة ومتطورة تضمن تحقيق الأمن والأمان للمجتمع، وتتضمن أهمية إشراك المجتمع في رسم السياسات المستقبلية للقطاع الأمني، والمشاركة في تقديم الحلول والمقترحات والأفكار الإبداعية.

اختصاصات

وبين العميد الشامسي، أن الإدارة تتنوع اختصاصاتها الجنائية، من الجريمة الجنائية التقليدية إلى الجرائم الجنائية المستحدثة والجرائم الإلكترونية والبيئية والاقتصادية والدولية والمستقبلية، وتمتلك الإدارة مورداً بشرياً ذا حرفية عالية، يعمل بشكل دائم على مكافحة كافة أنواع الجرائم والتصدي لها قبل حدوثها، واستشراف المستقبل الأمني، وإن هذه العملية تحتاج إلى تطوير مستمر وآراء وأفكار متنوعة ومن زوايا عدة، منها المنظور الشبابي الطلابي.

وتضمن اللقاء 6 جلسات عصف ذهني، ناقشت كل جلسة محور من محاور مكافحة الجريمة، وتم استعراض فيديو تعريفي عن القطاع الجنائي، ودور الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في تعزيز الأمن والأمان وتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات في شرطة دبي.

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